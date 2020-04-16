تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

2020/04/16 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 900 إصابة جديدة.وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 414 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، مضيفة أن 10 آلاف و477 مصابا يتلقون العلاج، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 1488 شخصا.وفي إطار إجراءات الحد من تفشي […]

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