أدويـة سامـراء تحقـق تطـوراً كبيـراً فـي مبيعاتهـا خـلال العـام الحالـي

2020/04/16 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تطوراً كبيراً في مبيعاتها خلال الفصل الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الشركة حققت إنجازاً مهماً من خلال زيادة […]

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