في درعا… 4 عمليات اغتيالٍ خلال يوم واحد

2020/04/16 | 11:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة #درعا أمس الأربعاء، أربع عمليات اغتيال، جرت في مناطق متفرقة واستهدفت عناصر في الجيش السوري وأشخاص متعاونين مع أجهزة الإستخبارات.أولى تلك الاغتيالات جرى في بلدة #اليادودة، حيث استهدف مجهولون أحد المتطوعين في…

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