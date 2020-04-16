3 أكثر المحافظات تسجيلًا لكورونا.. البصرة تعلن خارطة الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/04/16 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت دائرة صحة البصرة تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا لهذا اليوم مع عدم تسجيل اي وفيات جديدة.ونشرت الدائرة الموقف الوبائي الجديد والشامل للمحافظة واطلعت عليها “يس عراق”، حيث اظهر الموقف تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، وعدم تسجيل اي حالة وفاة.وبحسب الموقف فإن الحالات […]

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