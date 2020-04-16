2020/04/16 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل السياسية لتقديم المساعدة والمشورة للمكلف في دراسة أسماء الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، وفيما حدد شروطاً لحصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى الجهات التي تقف خلف استهداف المعسكرات والقواعد العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلن تشكيل لجنة داعمة للكاظمي ويحسم جدل استهداف القواعد والتحقيق باغتيال المهندس ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلن تشكيل لجنة داعمة للكاظمي ويحسم جدل استهداف القواعد والتحقيق باغتيال المهندس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).