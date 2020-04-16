الخطوط الجوية تعيد 191 عراقيا من المانيا

2020/04/16 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل عن وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الاولى اليوم الخميس وعلى متنها 191 عراقيا من المانيا .وقال الوزير عبدالله لعيبي في بيان :” ان الرحلة نفذتها طائرة الناقل الوطني المخصصة لاجلاء مواطنين عراقيين في رحلة تعد الاولى من نوعها بتحليق الطائر الأخضر عبر الاجواء الاوربية بعد توقف استمر اكثر من […]

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