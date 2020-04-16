تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المكسيك والصين وكوريا الجنوبية

2020/04/16 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المكسيك 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة “إل يونيفرسال” الأربعاء أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 449 وفاة.كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5874 حالة.هذا وسجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية […]

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