امرأة تحرق نفسها في الجانب الأيمن من مدينة الموصل

2020/04/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الخميس (16 نيسان 2020)، بأن امرأة قامت بحرق نفسها في الجانب الأيمن ...





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