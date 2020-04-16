2020/04/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الخميس، وصول 191 شخصاً من ألمانيا إلى العراق ضمن الرحلة الاستثنائية الأولى.

وقال لعيبي، في بيان، إن "الرحلة الجوية الاستثنائية الاولى، التي نفذتها طائرة الناقل الوطني من طراز A321/YI-AGR وصلت الى العاصمة الألمانية برلين المخصصة لإجلاء مواطنين عراقيين في رحلة تعد الاولى من نوعها بتحليق الطائر الأخضر عبر الاجواء الاوربية بعد توقف استمر اكثر من خمس سنوات والتي نفذها طاقم عراقي حاصل على شهادات ترخيص طيران من المنظمة الدولية (AESA) الآياسا" .

وبين ان "إجمالي عدد المسافرين الذين تم اجلائهم بلغ (191) مواطن حيث كانت محطة الهبوط الاولى للرحلة في مطار اربيل لإيصال (104) مسافر ومن ثم توجهت الى محطة مطار بغداد الدولي لإيصال (87) مسافر"، لافتا الى أن "جميع العراقيين الوافدين من ألمانيا تم حجرهم في الأماكن المخصصة للحجر من قبل اللجان الطبية المتواجدة داخل محطتي بغداد وأربيل استنادًا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية" .

وأضاف، ان "تسير الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لاستحصال الموافقات الرسمية عبر التنسيق المباشر بين وزارة النقل والخارجية والصحة والتي اثمرت نتائجها عن أعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدهم".

وأكد "استمرار التواصل والمتابعة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والخارجية لإكمال الموافقات الأصولية لتنفيذ رحلات مماثلة ولقطاعات أخرى".

واشار الى أن "رئيس اللجنة الوطنية، عادل عبد المهدي، بارك جهود وزارات الدولة، بملف اجلاء المواطنين العراقيين الى ارض الوطن".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اعلن مساء يوم امس، تسيير رحلة استثنائية، من برلين الى بغداد، لإجلاء العراقيين هناك.

وقال الصحاف، في بيان: "يتم الآن تسيير الرحلة الاستثنائية من برلين إلى بغداد، بتوجيه وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومتابعة سفارة العراق في المانيا وبمشاركة كوادرنا الدبلوماسية والادارية، التي بذلت جهود استثنائية لاستكمال الموافقات الرسمية والتنسيق مع دائرة المراسم بمركز الوزارة بذلك".

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