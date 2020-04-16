العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية أمس

2020/04/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن اختراق طائرات تركية الأجواء العراقية يوم أمس الأربعاء.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء 15 نيسان 2020، واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور".





وأضاف البيان، أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.





وتابع البيان: "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً "الى عدم تكراره، وإن العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

يذكر أن يوم أمس الأربعاء، اخترقت طائرات تركية الأجواء العراقية، وقامت بقصف مخيم للاجئين قرب قضاء مخمور في محافظة نينوى.

يتبع......

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