القوات العراقية تندد بالقصف التركي وتعدّه

2020/04/16 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، القصف التركي لمخيم مخمور تصرفا استفزازيا، مشددة على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات.

وقالت القيادة في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء، واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور".

وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وشددت القيادة على "ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعية إلى "عدم تكرارها".

وتابعت قيادة العمليات المشتركة، أن "العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

وأفاد مصدر أمني بأن حصيلة قتلى القصف التركي الذي طال مخيماً للاجئين كورد في قضاء مخمور، ارتفع إلى 3 أشخاص.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للقصف التركي على مخيم اللاجئين في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل بلغت مقتل ثلاث نساء".

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، بتعرض مخيم مخمور للاجئين لقصف عبر طيران مسير تركي.

وذكرت الخلية ان قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة.

واضاف ان الطائرة قصفت مخيما لعوائل كورد لاجئين من تركيا قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره جوخ الاستراتيجي.

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