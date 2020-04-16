أدويـة سامـراء تحقـق تطـوراً كبيـراً فـي مبيعاتهـا خـلال الفصـل الأول مـن العـام الحالـي

2020/04/16 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حققـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تطوراً كبيراً في مبيعاتها خلال الفصل الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .

وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الشركة حققت إنجازاً مهماً من خلال زيادة مبيعاتها في الفصل الأول من العام الجاري وبنسبة تطور بلغت (84)% عن ماتحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي”.

وأشار السالم الى “تحقيق مبيعات بلغت ( 11 ) مليـار و ( 342 ) مليـون دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 2020 فيما بلغت المبيعات للفترة ذاتها من العام الماضي ( 6 ) مليـار و ( 172 ) مليـون دينار”.

وأوضح أن “الشركة تمكنت من رفع مبيعاتها بعد إتباعها سياسة تسويقية جديدة من خلال متابعة دراسات وبحوث السوق الحديثة والإستقراء المستمر للسوق المحلي”، مفصحاً في الوقت ذاته عن “عزم الشركة إتخاذ إجراءات عديدة خلال هذا العام رغم الوضع الحالي وظروف مواجهة وباء كورونا بالإعتماد على سياسات جديدة من خلال تسويق المستحضرات الى الصحة والسوق المحلية ومنح الوكالات الحصرية لبعض المكاتب العلمية”.





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