بعد الهزات المتلاحقة.. هل سوريا ولبنان على موعد مع زلزال مدمر؟

2020/04/16 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الهزات الأرضية المتتالية التي حدثت في سوريا ولبنان مخاوف وتساؤلات عما تنذر به تلك الهزات التي تجاوز عددها 9 خلال يوم الأربعاء.وفي تفسير لتلك الهزات التي وصلت شدة بعضها إلى 4.8 على مقياس ريختر، يقول مدير المركز الوطني للزلازل عبد المطلب الشلبي لـ RT إن الهزات ظاهرة طبيعية فالأرض عبارة عن مجموعة صفائح تكتونية […]

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