جامعة ذي قار تعلن عن ايجاد علاج لكورونا

2020/04/16 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلن فريق بحثي من جامعة ذي قار، اليوم الخميس، عن تمكنه من ايجاد علاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الفريق البحثي في الجامعة الدكتور خالد الفرطوسي، ان “الفريق البحثي تمكن من صنع مادة علاجية يمكن اعتمادها في علاج المصابين بكورونا”.واضاف الفرطوسي ان “الفريق تمكن من تصنيع مادة ذات تركيز عال يمكن […]

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