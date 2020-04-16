تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الخميس

2020/04/16 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” أسعار صرف الدولار امام الدينار في البورصات والمكاتب لهذا اليوم الخميس 16 نيسان : الكفاح …… 122.300 .حارثية …… 122.400 .البصرة …..122.650 .اربيل …….مغلق .سليمانية … 122.550 .دهوك …… 122.600 مغلق ——————————— اسعار بيع وشراء المكاتب + 500 – 500 اقل […]

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