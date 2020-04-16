2020/04/16 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت الفنانة العراقية الشهيرة هديل كامل، رسالة شديدة اللهجة على الرغم من ما تحمله من ألم، إلى وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، بشأن الفنانة فائزة جاسم المصابة بمرض السرطان ولاتستطيع الحصول على الدواء.وقالت كامل في رسالة إلى علاوي نشرتها على حسابها الشخصي في فيسبوك ورصدتها “يس عراق”: “إلى السيد وزير الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: الفنانة هديل كامل توجه رسالة “مؤلمة و”شديدة اللهجة” لوزير الصحة العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: الفنانة هديل كامل توجه رسالة “مؤلمة و”شديدة اللهجة” لوزير الصحة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).