2020/04/16 | 11:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة البرلمانية: بلازما المتعافين من كورونا يمكن تخزينها لـ3 سنوات لمكافحة الوباء مستقبلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 11:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة البرلمانية: بلازما المتعافين من كورونا يمكن تخزينها لـ3 سنوات لمكافحة الوباء مستقبلاً) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة البرلمانية: بلازما المتعافين من كورونا يمكن تخزينها لـ3 سنوات لمكافحة الوباء مستقبلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).