كن بخير…خليك بالبيت..!

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي فلسطين لم تكن الأسابيع الماضية سهلة على العالم العربي، إنّها حقبة استثنائية للغاية تمرّ به شعوب المنطقة جرّاء انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19 في أغلب ربوعه.هذا الوضع اللامسبوق دفع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال الفضاء التفاعلي الوحيد المتاح أمامهم لإطلاق حملة بعنوان “ابق في منزلك”.ونظرا لاختلاف لهجات العالم العربيّ فإنّ […]

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