ئتلاف علاوي: الكاظمي خيار أزمة لا صناديق الاقتراع

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» النائب كاظم الشمري، الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو خيار...

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