ائتلاف العبادي: سنحصل على وزارتين في حكومة الكاظمي

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الاربعاء، عدد الوزارات التي ستحصل عليها كل كتلة شيعية بحكومة م...

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