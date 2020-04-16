2020/04/16 | 11:52 - المصدر: سومر نيوز
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ائتلاف العبادي: سنحصل على وزارتين في حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الاربعاء، عدد الوزارات التي ستحصل عليها كل كتلة شيعية بحكومة م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ائتلاف العبادي: سنحصل على وزارتين في حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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