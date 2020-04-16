النقل: إعادة 191 عراقيا من المانيا

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن وصول 191 عراقيًا فجر اليوم ضمن الرحلة الاستثنائية الأولى الى ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الرحلة الجوية الاستثنائية الاولى التي نفذتها طائرة الناقل الوطني من طراز A321/YI-AGR الى العاصمة الألمانية برلين المخصصة لاجلاء مواطنين عراقيين، وصلت فجر اليوم، في رحلة تعد الاولى من نوعها بتحليق الطائر الأخضر عبر الاجواء الاوربية بعد توقف استمر اكثر من خمس سنوات والتي نفذها طاقم عراقي حاصل على شهادات ترخيص طيران من المنظمة الدولية (AESA)".

وأضافت ان "أجمالي عدد المسافرين الذين تم اجلائهم بلغ 191مواطناً حيث كانت محطة الهبوط الاولى للرحلة في مطار اربيل لأيصال 104 مسافرين".

وتابعت "ثم توجهت الى محطة مطار بغداد الدولي لأيصال 87 مسافراً"، مشيرة الى أن "جميع العراقيين الوافدين من ألمانيا تم حجرهم في الأماكن المخصصة للحجر من قبل اللجان الطبية المتواجدة داخل محطتي بغداد وأربيل استنادًا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وبينت ان "تسير الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لاستحصال الموافقات الرسمية عبر التنسيق المباشر بين وزارة النقل والخارجية والصحة والتي اثمرت نتائجها عن أعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدهم".

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