ذي قار.. تظاهرة لأصحاب العقود والأجور اليومية في الكهرباء بسبب تخفيض رواتبهم

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار تظاهر العشرات من موظفين العقود والأجور اليومية في دائرة كهرباء محافظة ذي قار، رفضا لتخفيض رواتبهم.وقال مراسل "كلكامش برس"، في المحافظة، إن عددا من موظفي العقود والاجور اليومية تظاهروا صباح اليوم أمام محطة الناصرية الحرارية محتجين على قرار بتخفيض رواتبهم.وأوضح المراسل أن الموظفين هددوا بالإضراب في حال تم تنفيذ القرار بشأن تخفيض الرواتب.

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