العمليات المشتركة تعلق على خرق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية

2020/04/16 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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