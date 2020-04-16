مطالبة برلمانية بشمول المتقدمين للامتحانات الخارجية بقرار الدخول الشامل

2020/04/16 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب النائب علاء سكر الدلفي، الخميس، وزارة التربية شمول المتقدمين للامتحانات الخارجية بالدخول الشامل للامتحانات الوزارية للسنة الدراسية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.وقال الدلفي في بيان إن "الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والمتمثلة بتفشي فايروس "كورونا" شمل جميع الشرائح في المجتمع ومنهم طلبة الامتحانات الخارجية".واضاف: "من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين كافة استنادا للدستور ومراعاة أبناءنا الطلبة في حق التعلم والحصول على شهادة تؤهلهم لاكمال دراستهم سواء الثانوية او الجامعية منها ، ولغرض اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، كان لزاما على وزارة التربية شمول جميع الطلبة بما فيهم المتقدمين الخارجي بالامتحانات الوزارية".ودعا الدلفي، مجلس الوزراء إلى "الموافقة على اضافة الطلبة الخارجيين للدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي بفروعه كافة)".واكد الدلفي ان "شمول الطلبة الخارجيين بقرار الدخول الشامل هو من اجل خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الطلبة الاعزاء على وجه الخصوص، متمنيا لهم النجاح والتفوق".

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