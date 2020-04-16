إسرائيل: عدد وفيات كورونا إلى 140 والإصابات 12591

2020/04/16 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ تل ابيب أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة، بينما بلغت أعداد الإصابات 12591.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن “عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 12591 حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس بينهم 140 وفاة”.وأوضحت من مجمل الإصابات أن هناك 9481 وصفت حالتهم بالبسيطة، و172 متوسطة و174 خطيرة و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 2624 تماثلوا للشفاء.

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