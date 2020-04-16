2020/04/16 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشب حريق داخل المطعم التركي قرب ساحة التحرير معقل الاحتجاجات الشعبية وسط العاصمة بغداد.واظهرت صورة رصدتها “يس عراق” تصاعد اعمدة الدخان من المطعم حيث تم التقاط الصورة من الجانب الاخر لجسر الجمهورية الملاصق للمنطقة الخضراء؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور: حريق داخل المطعم التركي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور: حريق داخل المطعم التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).