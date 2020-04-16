العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن الاختراق التركي للأجواء العراقية

2020/04/16 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية صباح أمس واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور، مؤكدة أن اختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء، واستهدف مخيماً للاجئين قرب […]

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