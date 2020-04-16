وزارة البيشمركة: لا توجد لدينا قوات خارج اقليم كوردستان

2020/04/16 | 11:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة البيشمركة يوم الخميس بعدم تواجد قوات لها خارج حدود اقليم كوردستان.

وقال الامين العام للوزارة الفريق جبار ياور في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" قسم اللغة الكوردية، انه "لا توجد اية قوة من البيشمركة خارج حدود الاقليم، وقواتنا كافة مرابطة على خطوط الصد ضد تنظيم داعش".

ولم يستبعد ان يكون هناك كورد ضمن صفوف المجاميع المسلحة التي جندتها تركيا في ليبيا غير انه اكد مجددا بانه لا يوجد اي عنصر من قوات البيشمركة بينهم.

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