وزير النقل يأمر بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له

2020/04/16 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر وزير النقل عبد الله لعيبي، بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له.

وذكرت وزارة النقل في بيان إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له على أثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن بشكل مخالف.

وأضافت أن وزير النقل وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيثات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة.

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