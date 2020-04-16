بعد صمتٍ قسري بسبب “كورونا”.. محتجو العراق: لم ننسَ مطالبنا

2020/04/16 | 12:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتظاهرون العراقيون سلطة بلادهم من مغبة “تجاهل مطالبهم المشروعة” بذريعة الانشغال بمكافحة وباء “#كورونا”، محملين إياها مسؤولية اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك.وجاء ذلك في بيان صادر عن “المجلس السياسي العام لثوار العراق” المتبني…

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