وزير العدل يصل ذي قار ويتوجه الى سجن الحوت

2020/04/16 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير العدل فاروق أمين، اليوم الخميس، محافظة ذي قار وتوجه إلى سجن الحوت.

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