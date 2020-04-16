يونامي تصدر بياناً بشأن ارتفاع حالات العنف في العراق وتدعو لاقرار قانون ’’مناهضة العنف الأسري’’

2020/04/16 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن ارتفاع حالات العنف في العراق، فيما دعت الى إقرار قانون مناهضة العنف الاسري.

وذكرت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمم المتحدة في العراق تحث البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الفايروس".

يتبع .



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بغداد اليوم-السليمانية

انتقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، رشاد كلالي، الخميس (16 نيسان 2020)، رد الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، على الهجوم التركي، الذي استهدف مخيما للاجئين الأتراك، في قضاء مخمور، مساء يوم أمس.

وقال كلالي، في

بغداد اليوم- بغداد

طالبت مقررة لجنة الصحة النيابية، صفاء مسلم بندر، الخميس (16 نيسان 2020)، وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، بتقديم اعتذار رسمي للأطباء بسبب ’’الاساءات والتهم’’ التي وجهها اليهم.

وقالت بندر في مؤتمر صحفي إن &

بغداد اليوم- بغداد

علّق السفير الايراني في بغداد، ايرج مسجدي، الخميس (16 نيسان 2020)، على انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في العراق، مبيناً ان الشعب الايراني سعيد لانخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق وتماثل المصابين به للشفاء.

وقال ا

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