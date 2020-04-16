وزارة عراقية تحضر وجبة من وسط زراعي لنقل عينات مرضى كورونا الى المختبرات

2020/04/16 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حضرت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، وجبة من وسط زراعي لنقل عينات مرضى كورونا الى المختبرات.

وكشـف وزير الصناعة، صالح عبد الله الجبوري، في بيان، عن "إنجاز جديد يتحقق بجهود وخبرات عراقية خالصة بمتابعة حثيثة وجادة من المستشار العلمي للوزارة المشرف العام على هيأة البحث والتطوير الصناعي، عمـار عبـد الله حمـد، وبجهود من مدير عام الهيأة المهندس، أحمـد ريحـان دعيجـل، وفريق عمل (مركـز الـرازي للبحـوث وإنتـاج العـدد التشخيصيـة الطبيـة) التابع للهيأة بتحضير وجبة ريادية من وسط زرعي من مواد محلية متوفرة في المركز يستخدم لنقل العينات المرضية المأخوذة من أشخاص مشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا الى مختبرات الصحة المركزية مع مسحات معقمة خاصة بأخذ العينات من الحنجرة او الأنف".

وأوضح الجبوري: "إذ يمتاز الوسط المحضر بأنه جاهز للاستخدام دون تحضيرات، ويحافظ على الفيروسات لحين نقل العينة الى مكان الفحص"، مؤكداً أن "وزارة الصناعة والمعادن ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية لتعزيز دور الصناعة العراقية في دعم خطط الدولة وجهود القطاع الصحي في تجاوز أزمة وباء كورونا".

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