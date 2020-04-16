إمساكية شهر رمضان لعموم المحافظات من مكتب المرجع السيستاني

2020/04/16 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نشر مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، الخميس (16 نيسان 2020)، إمساكية شهر رمضان للمدن العراقية.

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وأظهرت الإمساكية الصادرة عن مكتب السيستاني، الأوقات الشرعية الخاصة بالإمساك والفطور وأوقات الصلوات في بغداد وضواحيها، للسنة الهجرية 1441.

وتضمنت، أن "هلال شهر رمضان يُتوقع أن يكون في مساء يوم الجمعة، 24 نيسان الحالي، في أفق مدينة بغداد عند غروب الشمس في الساعة (6:39)، بارتفاع عن الافق (14 درجة)، ويبقى بعد الغروب (1) ساعة و13 دقيقة، وتكون نسبة القسم المنار من القمر بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص (1،81%)، وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهلال واضحاً ومرتفعاً".

وأوضحت، أن "هلال شهر شوال يُتوقع أن يكون في مساء الأحد المصادف (30 رمضان 1441 هـ) الموافق (24 أيار 2020 م) في أفق مدينة بغداد عند غروب الشمس في الساعة (7:01)".

بغداد اليوم-النجف

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، الخميس (16 نيسان 2020)، إمساكية شهر رمضان المقبل، للعاصمة بغداد وضواحيها.

وأظهرت الإمساكية الصادرة عن مكتب السيستاني، الأوقات الشرعية الخاصة بالإمساك والفطور وأوقات الصلوات في بغدا

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الخميس (16 نيسان 2020)، بأن امرأة قامت بحرق نفسها في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة من محافظة نينوى، أقدمت على حرق نفسها قبل قليل في منطقة ال

بغداد اليوم-بغداد

اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الخميس، وصول 191 شخصاً من ألمانيا إلى العراق ضمن الرحلة الاستثنائية الأولى.

وقال لعيبي، في بيان، إن "الرحلة الجوية الاستثنائية الاولى، التي نفذتها طائرة الناقل الوطني من طراز A321/YI-

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