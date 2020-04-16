ما يحصل اليوم باليمن هو بفضل دماء الشهيدين سليماني والمهندس +فيديو

2020/04/16 | 12:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء (العالم) 2020.04.16 – أكد مستشار الرئاسة اليمنية عبد الإله حجر أن مستشار الرئاسة اليمنية أن ما يحصل اليوم باليمن من انتصارات عديدة وعلى صعد مخت...

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