2020/04/16 | 12:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية في العراق للحد من تفشي فيروس كورونا، وحددت سببين وراء زيادة حالات الشفاء من الفيروس في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: سببان وراء زيادة الشفاء من كورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: سببان وراء زيادة الشفاء من كورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).