"كان" يدرس تحالفاً مع "البندقية" ويلغي الفئات الموازية

2020/04/16 | 12:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام مهرجان كان السينمائي سنويا خلال شهر أيار مايو ويستقطب 40 ألف شخص من الاختصاصيين في المجال - صورة ارشيفية

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