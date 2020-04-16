رحلة استثنائيّة لإعادة العراقـيّين العالقين في الامارات

2020/04/16 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سيَّرت سفارة العراق في أبو ظبي والقنصليّة العامّة في دبي رحلة استثنائيّة إلى بغداد على متنها (168) من العراقـيّين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل لمُواجَهة تفشّي فايروس كورونا المُستجِدّ.واشار بيان لوزارة الخارجية اليوم الى:” ان ذلك ياتي تنفيذاً لتوجيه الوزير محمد علي الحكيم، وبالتنسيق مع السلطات الإماراتيّة بتشغيل رحلات استثنائيّة إلى […]

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