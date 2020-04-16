ذي قار.. إحباط محاولة تهريب النفط عبر 16 خزاناً

2020/04/16 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ذي قار إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية.وقالت الشرطة في بيان مقتضب، ان العملية كانت ضمن قاطع حقل صبه النفطي وتم القبض على عجلة نوع فالفو محملة بـ ١٦ خزان سعة الواحد ١٠٠٠ لتر محمل بمنتوج مادة زيت الغاز حيث لاذ المهربين بالفرار بعد الاشتباك معهم

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