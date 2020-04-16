ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها

2020/04/16 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد.

وأكد ترمب، أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله، مشيرا الى أنه سيمارس صلاحياته الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه على الرغم من عدم تفضيله اللجوء الى هذا الامر، فيما رجح أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر إلى القضاء.

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