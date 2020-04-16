الحجامي يعرب عن استغرابه من مكافحة فيروس كورونا باستخدام المبيدات الحشرية

2020/04/16 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، عن استغرابه من مكافحة فيروس كورونا باستخدام المبيدات الحشرية.

وقال الحجامي ان الكثير من العراقيين أصيبوا بالمرض وتغلبوا عليه بفضل مناعتهم العالية دون ان تظهر لديهم اي اعراض رغم ملامستهم لمصابين داخل عوائلهم.

ومن جانب اخر اكد الحجامي ان تعقيم وتعفير الشوارع ورشها بالمعقمات، اجراء غير دقيق ولا نفع منه، لان الفيروس يتواجد في الأماكن المأهولة بالبشر وداخل أجسادهم والاجسام التي يلامسونها ولا يتواجد على أرضية الشوارع.

واضاف أن من الخطأ ارتداء الكفوف والكمامة في كل مكان، وانه ينصح بارتدائها عند التسوق او مراجعة المستشفيات مع الحرص على عدم ملامسة الانف والفم والعينين عند ارتداء الكفوف لانها ستكون وسط ناقل للفيروسات، مشيرا الى أن الامر المهم هو عدم الاختلاط أو الذهاب الى أماكن مكتظة بالسكان.

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