الصحة العالمية تحذر من مخاطر الرفع الجزئي للحظر خلال شهر رمضان المبارك

2020/04/16 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو منظمة الصحة العالمية في العراق عدنان نوار، إن التهاون بخطورة فيروس كورونا سواء كان من المواطنين أو المسؤولين سيؤدي الى نتائج سلبية كبيرة.

وأكد نوار ان قرار رفع حظر التجوال الشامل او اعتماد الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك، تقرره خلية الازمة الحكومية التي تضم في عضويتها مدير منظمة الصحة العالمية في العراق، مشيرا الى ان ما تقرره اللجنة تكون الحكومة ملزمة به.

وأوضح نوار ان رفع الحظر الشامل أو تحويله الى جزئي لا يعني بتاتا أن بإمكان المواطن المشاركة في التجمعات أو تنظيم المناسبات الخاصة، مشيرا الى ان الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية سيستمر حتى بعد تخفيف الحظر.

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