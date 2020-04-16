الأمم المتحدة في العراق تدق ناقوس الخطر وتدعو البرلمان لإقرار قانون مناهضة العنف الاسري

2020/04/16 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.وعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية […]

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