الزراعة تعلن استعدادها لحصاد 13 مليون دونم من الحنطة والشعير

2020/04/16 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، إكمال إجراءاتها المتبعة للبدء بحصاد أكثر من 13 مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استنفرت كافة كوادرها وخبراءها وآلياتها العاملة في المحافظات كافة؛ لاستكمال الاستعدادات للبدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير".

وأضافت الوزارة، أنه من "المقرر حصاد 9 ملايين دونم من محصول الحنطة و4 ملايين دونم من محصول الشعير، استنادًا إلى توجيهات وزير الزراعة من خلال القيام بتوفير الآليات والمستلزمات الضرورية لإنجاح عملية الحصاد وضمان سير الخطة الموضوعة للموسم الزراعي الحالي بصورة صحيحة".

وأوضحت أن "المساحات المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير هذا العام تعد هي الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة".

وتوقعت، أن "تسجل أرقاما كبيرة في معدلات الإنتاج تنفيذا لخطة الوزارة؛ التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كما ونوعا وتطوير القطاع الزراعي في العراق ودعم الفلاحين والمزارعين".

وأكدت الوزارة أن "هذه العملية تأتي استكمالًا للسياسة التي اتبعتها في زيادة غلة الدونم، وتحقيق الإنتاج الوفير من محاصيل الخضر والحبوب وبذور الرتب العليا، فضلًا عن بيض المائدة والدواجن والأسماك والتمور وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها بغية توفير الأمن الغذائي للمواطن ودعما للاقتصاد الوطني".

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