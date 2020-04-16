برتامينا الإندونيسية تتطلع لزيادة واردات النفط الخام والبنزين رغم تراجع المبيعات

2020/04/16 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت الرئيسة التنفيذية لبرتامينا، الخميس، إن شركة النفط والغاز الحكومية الإندونيسية تخطط لاستيراد المزيد من النفط الخام والوقود للاستفادة من الأسعار الرخيصة، مما يعزز أمن الإمدادات على الرغم من انخفاض مبيعات الوقود المحلية.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا العالمية والتي دفعت الطلب وأسعار الوقود للانخفاض، قالت نيك ويدياواتي للبرلمان، الخميس، إن الشركة تخطط لشراء إضافي لعشرة ملايين برميل من الخام و9.3 مليون برميل من بنزين 92 أوكتين في 2020.

وقالت "لاستغلال انخفاض أسعار النفط، سنسعى للاستفادة على الوجه الأمثل من جميع قدرات التخزين المتاحة عبر إضافة مخزون مستورد".

وعرضت برتامينا بيانات في مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان تذكر أن أسعار الخام المستورد أرخص بما يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات عن الخام المحلي.

وقالت ويدياواتي إن برتامينا تعتزم أيضا استيراد 220 ألف طن من غاز البترول المسال.

وأضافت أن الشركة تشهد انخفاضا في المبيعات منذ آذار في ظل قيود فرضتها الحكومة الإندونيسية على حركة الأفراد في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وانخفضت مبيعات برتامينا من وقود الطائرات في الفترة من أول آذار إلى 14 نيسان إلى 8640 كيلو لتر في المتوسط يوميا، بانخفاض 45 بالمئة مقارنة مع متوسط المبيعات اليومية في شهري كانون الثاني وشباط.

وانخفض متوسط مبيعات الشركة اليومي من البنزين في نفس الفترة 17 بالمئة مقارنة مع المتوسط المسجل في كانون الثاني وشباط، بينما هبطت مبيعات الديزل ثمانية بالمئة.

وقالت ويدياواتي "هذا الوضع لم يحدث من قبل أبدا، هذه أقل مبيعات في تاريخ برتامينا" وتوقعت تأثيرا كبيرا على عمليات الشركة ووضعها المالي.

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