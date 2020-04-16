2020/04/16 | 12:54 - المصدر: سومر نيوز
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كورونا تزيد انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 30% في ديالى وتدفق صوب” شريان الجنوب”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، بان ازمة كورونا زادت من انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 30%.
وقال مدير نا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا تزيد انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 30% في ديالى وتدفق صوب” شريان الجنوب”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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