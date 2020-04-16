كورونا تزيد انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 30% في ديالى وتدفق صوب” شريان الجنوب”

2020/04/16 | 12:54 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، بان ازمة كورونا زادت من انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 30%.

وقال مدير نا...

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