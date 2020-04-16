الكاظمي يسير بخطى ثابتة ومتسارعة.. فريق استشاري “يعجل المهمة” وكابينة خالية من “وجوه الخط الأول”

2020/04/16 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في خطى ثابتة تجاه إكمال الكابينة الوزارية بأقصى سرعة ممكنة، وسط معونة تقدمها الكتل السياسية كافة لاستكمال مابدأوه من توافق على الكاظمي لانجاز مهمته.وتشير التسريبات إلى أن الحوارات ومراحل استكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي لايواجه عقبات حتى الان، في الوقت الذي اكدت قوى سياسية مختلفة […]

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