الأمن النيابية تستنكر القصف التركي وتدعو إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي

2020/04/16 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت لجنة الامن والدفاع النيابية قيام طائرة تركية باختراق الاجواء العراقية وقصف احد المواقع الكردية في شمال البلاد.

ودعا عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح الحكومة الى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الامن الدولي حيال قصف طائرة تركية لمواقع في شمال العراق، مشيرا الى أن ما حدث امر مرفوض ولا يمكن قبوله، فيما شدد على ضرورة تعزيز الدفاع الجوي العراقي من اجل منع حصول أية اعتداءات تعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.

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