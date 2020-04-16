دولة القانون : وجود ثلاث مراحل أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية

2020/04/16 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دولة القانون عن وجود ثلاث مراحل أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية.

وقال ممثل الائتلاف في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد في بيان إنه من أجل تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة، فالطريق أمام القوى السياسية التي رشحت المكلف مصطفى الكاظمي يتوفر على ثلاث مراحل استراتيجية مسؤولة.

وأضاف السنيد، أن أهم المراحل تشكيل فريق لدعم المكلف لتسهيل عملية تشكيل الكابينه الوزارية بسرعة وضمن المهلة الدستورية، واسنادها دستورياً عبر التصويت لها في مجلس النواب، وبعد نيل ثقة المجلس يتوجب عليها ان تقف بقوة مع الحكومة وتراقب وتسدد عملها من اجل ان تنجح في انجاز برنامجها وتستجيب للاستحقاقات التي تعهدت بها.

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