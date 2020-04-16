السوداني : جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة تمرير حكومة الكاظمي بأسرع وقت

2020/04/16 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، أن جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة تمرير حكومة الكاظمي بأسرع وقت ممكن للتصدي للتحديات والأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال السوداني في تصريح إن البلاد تواجه مجموعة أزمات تحتاج إلى فريق مهني مختص ونزيه متجانس مع رئيس الوزراء في العمل على ايجاد الحلول او تخفيف اثر الأزمات، داعيا القوى والكتل السياسية الى عدم النظر الى أزمة كورونا وحظر التجوال وغياب الضغط الجماهيري فرصة للعودة الى المحاصصة المقيتة.

وأشار السوداني الى أن أية خيارات فاشلة لأشخاص غير مهنين وليسوا من ذوي القدرة والكفاءة سينعكس سلبا على اداء الحكومة وسيؤثر في مستوى رضا الشارع.

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